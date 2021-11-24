«Это что, просрочка?»: Michelle Andrade пообедала суши и осьминогом за 12 долларов

Во время съемок тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» в Швеции ведущая отправилась в необычный общепит

Шведы известны любовью к разумному потреблению и экологии. Они даже готовят из продуктов пограничной свежести, лишь бы ничего не пропадало зря. В такой экологичный ресторан и отправилась ведущая Нового канала Michelle Andrade во рамках съемок тревела «Орел и Решка. Земляне».

– Вся еда там приготовлена из остатков продуктов, которые не успели продать в магазинах, – рассказывает ведущая. – Ресторан покупает их за полцены и готовит всякие вкусняшки. Основатели общепита – бывшие шеф-повара из ресторанов со звездой Мишлен! Они видели, сколько еды выбрасывается на кухнях каждый день. И решили, что с этим нужно что-то делать.

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В этом месте нет официантов, каждый накладывает себе еду сам. И платишь ты не за каждое блюдо отдельно, а за общий вес всего, что взял. К слову, поначалу люди боялись ходить в этот ресторан, мол, можно отравиться. Но владельцы уверяют – все безопасно.

– Посетители часто спрашивают: «Это что, просрочка?» Нет, все наши продукты свежие! – говорит совладелец необычной столовой Йенс Долк. – Но если бы мы их не приготовили, то через день-два они бы испортились и оказались на помойке. Мы используем еду вместо того, чтобы выбрасывать. У нас нет меню – люди, которые приходят к нам на обед, не знают, что будут есть. Как и повара, которые приходят на работу, понятия не имеют, что будут готовить. Ведь неизвестно, какие именно продукты им привезут. Поэтому кулинары придумывают блюда прямо на ходу.

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К слову, заведение Йенса даже получало награду как самый экологичный ресторан Швеции.

А что по ценам? На 12 долларов Michelle Andrade купила три суши с лососем, пару кусочков тушеного осьминога, салат из помидоров и киноа и кусок рыбы. Плюс, вода и булочка с маслом.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!