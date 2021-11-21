Борщ и селедка с картошкой: по чему ведущие «Орла и Решки» скучают в поездках

Блогер Кирилл Макашов и популярная певица Michelle Andrade из тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) рассказали, что делают первым делом, возвращаясь на родину

Чтобы снять сезон тревела «Орел и Решка. Земляне», который Новый канал показывает по субботам, его ведущие Michelle Andrade и Кирилл Макашов объехали 28 стран, открыли для себя и зрителя десятки новых традиций и познакомились с сотнями интересных людей. Несмотря на максимально плотный график и массу новых впечатлений, в поездках ребята все равно скучали по Украине.

— Иногда хотелось украинской еды: вкусных вареников или селедки с картошкой. А еще, бывало, не хватало родных знакомых улиц и привычной киевской рутины: когда знаешь, что ждет за поворотом, что заказать в любимом кафе, и куда пойти в выходной, — призналась Michelle Andrade в интервью журналу «Отдохни». — Когда возвращалась домой на несколько дней, все наверстывала.

У Michelle Andrade — юбилей! 15 интересных фактов о 25-летней певице

Именинник дня: интересные факты о ведущем «Орла и Решки» Кирилле Макашове

А вот соведущему Michelle не хватало не только еды, но и родных людей, без которых он не представляет своей жизни.

— Конечно же, больше всего я скучал по своей девушке, которая made in Ukraine (улыбается) и родителями. Скучал по Днепру, в котором живу с 2012 года, по родным улицам… По борщу и сырникам! Когда приезжал домой, девушка мне их готовила — все в комплексе, — добавил Кирилл.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!