Концертный зал и 106 комнат: Кирилл Макашов из «Орла и Решки» побывал в уникальном бункере

Команда тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) побывала в Албании, где в каждом дворе можно найти необычный бункер

В Албании есть одна особенность, которую не встретишь ни в одной другой стране. Это бункеры! Их можно увидеть на улицах, во дворах, просто вдоль дорог. Почему и для кого их построили, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

— Албанские бункеры — это привет из прошлого времен диктатора Энвера Ходжи. Однажды албанцы буквально отжали у СССР несколько подводных лодок, на этой почве у Ходжи развилась паранойя, что после этого Советский Союз нападет на Албанию. Тут объявился инженер, который предложил гениальную оборонительную идею — бетонный бункер. Ходжа посадил инженера в бункер и выстрелил по нему из танка. Бункер выдержал, — рассказал Кирилл. — После этого Ходжа приказал построить по бункеру для каждой албанской семьи — всего их получилось 170 тысяч. На Албанию так никто и не напал, а бункеры остались в каждом дворе. Трудно себе представить, сколько денег ушло на строительство никому не нужных бункеров. А ведь они могли пойти на школы, больницы, дороги.

Против отеков и обезвоживания: лайфхаки для комфортного перелета от Michelle Andrade

Непростые обстоятельства и жесткий график: часто ли ссорятся ведущие «Орла и Решки»?

Какие-то из бункеров албанцы превратили в музей, какие-то — в ночные клубы, погреба, но большинство стоят заброшенными. Хотя есть и один уникальный — царь-бункер в Тиране, столице Албании. Его для себя построил все тот же диктатор.

— Сейчас этот бункер переделали в арт-объект. Туда можно зайти за 5 долларов и, по сути, посмотреть историю сумасшествия одного человека. На входе стоят тяжелые бетонные двери. Под землей — целый город! Три километра туннелей, пять этажей, 106 комнат, центр связи, хранилище боеприпасов, столовая, и даже концертный зал! И все это — с водопроводом, системой фильтрации и обогревом, — поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу на Новом канале.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!