Michelle Andrade сходила на свидание с главным героем «Холостяка»

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) встретилась с первым холостяком Словении

Почему бы не совместить приятное с полезным, подумала певица Michelle Andrade и отправилась на свидание прямо во время съемок тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— По правилам сезона «Земляне», мы знакомимся с людьми. А так как мне досталась безлимитная карточка, я встретилась с очень богатым, знаменитым и симпатичным мужчиной, — отметила Michelle. — Да, я встретилась с первым холостяком Словении — Грегором Чеглаем. Ему 31 год, он фармацевт и звезда того самого реалити, где много девушек борются за сердце одного завидного и богатого.

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На самом деле, самый популярный мужчина Словении согласился на свидание с ведущей тревел-шоу не бесплатно. За 500 евро пообедать с ним может каждый желающий!

— Я пригласила Грегора на свидание не только потому, что он богат и красив. А потому, что это — идеальный вариант узнать подробности о личной жизни словенцев, — объяснила Andrade. — Они — главные холостяки Европы, потому что очень не любят жениться. Если посмотреть статистику, то Словения — самая последняя в Европе по количеству официальных браков. Но если словенцы таки женятся, то в семье у них полное равноправие. Нет деления на мужские и женские дела. Для них привычно, если муж будет сидеть в декрете, а жена — зарабатывать деньги.

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По словам Грегора, в Словении лишь 30% мужчин — смелые и решительные, но большинство — это маменькины сыночки, им и жена особо не нужна, потому что даже после 30 живут с родителями.

— Мы это называем «Отель «Мама» — когда тебе готовят, стирают, живешь, как в гостинице, — рассказал холостяк ведущей тревел-шоу на Новом канале. — Словенские мужчины сдержанные, не показывают сразу своих чувств, долго раскачиваются. Они настолько нерешительные, что даже поговорка есть: «пока словенец думает о свидании с девушкой, хорват уже на ней женится». Вот один мой приятель был влюблен в девушку и все стеснялся позвать ее на свидание. В итоге решил написать приглашение на огромном плакате, который повесил на мосту. Но она не согласилась.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!