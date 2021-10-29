Руки немеют, ноги не идут: ведущие «Орла и Решки» — о самых тяжелых моментах съемок

Певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов из сезона «Земляне» (Новый канал) рассказали, чего боялись на съемках тревел-шоу

Быть ведущими тревел-шоу «Орел и Решка», которое по субботам показывает Новый канал, означает каждый день выходить из зоны комфорта и бороться со страхами. Об этом не понаслышке знают ведущие сезона «Земляне» — певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов. Они рассказали о самых тяжелых моментах съемок.

— Бывает такое, что руки немеют, тело отказывает, ноги не идут! Я жутко боюсь насекомых, брезгливая к паукам и паутинам, а иногда нужно лезть в какое-то сырое, темное место – преодолевать свои страхи. Например, в выпуске из Непала вы можете увидеть весь трэш, в котором мы оказались! Я стала свидетелем того, как кремируют людей… И не где-то в храме, а прямо под открытым небом! Это страшно! — рассказала Michelle в интервью журналу «Отдохни». — В начале съемок я бы сказала, что самое сложное – огромный поток информации, который ты ежедневно получаешь. Быть ведущим – значит достаточно много знать, быстро переключаться, ориентироваться. Поначалу такая каша в голове! Сейчас скажу, что это накопительная усталость: к концу съемочного заезда ты быстрее устаешь, и семь часов сна иногда не хватает, чтобы восстановиться. Тут нужно просто уметь расслабляться: послушать музычку, отойти на пять минут, прийти в себя и работать дальше.

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Непростые обстоятельства и жесткий график: часто ли ссорятся ведущие «Орла и Решки»?

Соведущий девушки — Кирилл Макашов — также считает плотный график одним из самых сложных моментов в работе на тревел-шоу.

— У нас плотное расписание — оно не дает полностью восстановиться организму. Из-за нехватки сна усталость накапливается, особенно остро это чувствуется на съемках в пятой стране. Также из-за графика не хватает времени на себя. Лишняя минута, потраченная на себя, — минута, которую воруешь у своего сна. И ты должен решать — либо позаниматься собой (почитать что-то, послушать подкаст, помедитировать) либо выспаться, — отметил ведущий проекта на Новом канале. — Чаще берет верх занятие собой. Иначе будет ощущение, что ты на работе закемарил, проснулся и дальше работаешь, а это нехорошо, нужно хоть как-то отвлекаться.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!