Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) отправилась на поиски приключений в Нидерланды

Голландцы, как никто другой, страдают от стереотипов о своей стране. Для многих Нидерланды — это один сплошной район красных фонарей вперемешку с coffee shop’ами, по которому все ходят с тюльпанами в руках. Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов и Michelle Andrade узнавали, как на самом деле живут нидерландцы.

— Мне было страшно любопытно, как живут нидерландские миллионеры, поэтому я встретилась с Тжерком Ван дер Линденом — брокером по недвижимости, — рассказала Michelle. — Квартиры в районе, куда он меня привел, стоят от одного миллиона евро! Знаете, во сколько обойдется место на паркинге такого дома? 125 тысяч евро!

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Тжерк повел девушку в квартиру на 182 квадратных метра, стоимость которой — почти 2,5 млн евро.

— Квартира, которая стоит такие деньги, находится в ничем не примечательном подъезде. Апартаменты большие, роскошные, но больше напоминают дорогой гостиничный номер — неуютно как-то, — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Там много света — нидерландцы живут в сером унылом климате, поэтому большие окна и яркое освещение для них просто необходимы.

Еще эта квартира «умная». Бытовые приборы, шторы, отопление — все управляется с iPad. Везде деревянный пол, и обязательно с подогревом. Также в ней есть секретная комната — с правильной температурой для вина, там два больших холодильника. Арендовать роскошные апартаменты можно за 6-8 тысяч евро в месяц, но Michelle Andrade посчастливилось путешествовать по Нидерландам с безлимитной картой, поэтому за 6 тысяч она сняла квартиру на два дня. Как Michelle Andrade проводила время в Амстердаме, можете увидеть в свежем выпуске «Орла и Решки».

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!