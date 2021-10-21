Как Птушкин и Бедняков помогают Кириллу Макашову в «Орле и Решке»

Ведущий сезона «Земляне» (Новый канал) признался, что делает в трудных ситуациях во время съемок тревел-шоу

Кирилл Макашов — ведущий нового сезона тревел-шоу «Орел и Решка», которое по субботам показывает Новый канал, — «Земляне». Хотя он ведет проект всего несколько месяцев, парень успел обзавестись армией поклонников, которые без ума от его чувства юмора и харизмы. А справляться со сложными моментами Кириллу помогают предшественники.

— Конечно, я смотрел прошлые сезоны «Орла и Решки» и сравнивал себя с другими ведущими! Смотрел и выпуски с Антоном Зайцевым и Василисой Хвостовой, и выпуски с Антоном Птушкиным и Настей Ивлеевой. Иногда бывало, что во время съемок, когда стопорился, думал: «а что бы сказали Бедняков или Птушкин в этот момент?» И начинал говорить примерно что-то такое… Получалось неплохо. Так что иногда пользуюсь фантомной помощью ведущих «Орла и Решки», которых постоянно просят вернуть, — смеется ведущий тревел-шоу на Новом канале в интервью журналу «Отдохни».

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Непростые обстоятельства и жесткий график: часто ли ссорятся ведущие «Орла и Решки»?

Соведущая Макашова — певица Michelle Andrade — тоже пересматривала предыдущие сезоны с разными ведущими, но сравнения с ними не боится. Ведь она — первая ведущая нового формата «Земляне».

— Покажите мне того, кто не смотрел «Орел и Решку»?! Это же культовый проект, крутое тревел-шоу, которое держится в топе уже 10 лет. Но сравнений я не боялась, ведь не первый раз в жизни с ними сталкиваюсь. Танцевать с Женей Котом после Нади Дорофеевой тоже было непросто – планка и ожидания были завышены, плюс, давление со стороны судей и зрителей, — отметила девушка. — В данном случае все чуть-чуть по-другому: мы стали первыми ведущими нового сезона и нового формата «Земляне». Вот тем, кто придет после нас (а это будет нескоро) будет сложнее.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!