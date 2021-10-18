Против отеков и обезвоживания: лайфхаки для комфортного перелета от Michelle Andrade

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) поделилась личным опытом

После того, как певица Michelle Andrade стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое показывает Новый канал, она проводит очень много времени в самолетах. Девушка вывела формулу комфортных полетов и поделилась своими лайфхаками.

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Лайфхак №1: боремся с отечностями на лету

— Самое первое, что я почувствовала, когда стала часто летать, это отечность. Чтобы она была минимальной, я сразу же снимаю обувь, когда сажусь в самолет, чтобы ножкам было легко дышать и свободнее себя ощущать. Также надеваю объемную и удобную одежду! Для меня это, наверное, самое важное, — отметила Michelle. — А еще чаще меняю позу. И массажирую ноги – это не только полезно, но и приятно!

Лайфхак №2: снимаем отеки подручными средствами

— После перелетов всегда растягиваюсь, беру с собой мячики, катаюсь на них, разминаю пятки, ноги, спину и после этого принимаю контрастный душ, — рассказала девушка. — В конце недолго поливаю ноги холодной водой, после этого делаю массаж ног и забрасываю их наверх, чтобы кровь отлила. Помогает на 1000%!

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Лайфхак №3: не забываем о воде

— Во время полета наше тело теряет очень много жидкости. Первые признаки, с которыми я столкнулась: головная боль, тошнота, усталость. Поэтому каждый раз, когда есть возможность, пейте воду, — посоветовала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Я еще пользуюсь термальной водой — она и освежает, и увлажняет. Плюс, перед полетом всегда увлажняю кожу кремами.

Лайфхак №4: массажируем лицо

— В последнее время мне очень нравится пользоваться массажером для лица — у меня роликовый кварцевый. Это такая клевая штука! Особенно после перелетов и нехватки сна — улучшает кровообращение и уменьшает отечность. Им надо пользоваться на чистую кожу, в идеале – после нанесения сыворотки, — отметила певица.

Лайфхак №5: заботимся о сне

— Во время ночных долгих перелетов бывает сложно уснуть. Для таких случаев я беру с собой эфирное масло лаванды. Оно успокаивает, помогает намного легче уснуть или просто переключиться, — сказала Michelle.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!