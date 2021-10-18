Непростые обстоятельства и жесткий график: часто ли ссорятся ведущие «Орла и Решки»?

Кирилл Макашов и Michelle Andrade из сезона «Земляне» (Новый канал) признались, есть ли у них повод конфликтовать

Съемочному графику ведущих тревел-шоу «Орел и Решка», которое по субботам показывает Новый канал, не позавидуешь. Регулярные перелеты и практически отсутствующий сон могут свести с ума кого угодно. Удается ли в таком насыщенном графике ведущим Кириллу Макашову и Michelle Andrade ладить друг с другом? Приоткрываем завесу тайны.

— С Кириллом мы редко видимся. А вот с командой, конечно, бывали и бывают моменты притирки, но это нормально, ведь находимся в непростых обстоятельствах, в сложном графике. Все всё понимают! Достаточно немного поговорить, чтобы выплеснуть этот внутренний огонь, — рассказала Michelle Andrade в интервью журналу «Отдохни». — Ничего не напрягает, наоборот, мне очень нравится, что мы всегда стараемся выслушать и понять друг друга. А Кирилл своим примером учит меня, как сохранять самообладание и позитивный настрой в любой ситуации!

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Не настроен на ссоры и Кирилл — говорит, что у него попросту нет причин конфликтовать с соведущей.

— Во время работы у нас с Michelle ни разу не было ссор. Нам просто не из-за чего ссориться, да и нет на это времени, потому что мы встречаемся только на стартовой и финальной локациях, — отметил Кирилл Макашов.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!