Michelle Andrade кормила орлов сырым мясом

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) нашла необычное занятие в Пакистане

За 10 лет существования ведущие тревел-шоу «Орел и Решка», которое по субботам показывает Новый канал, объездили практически весь мир. А вот в Пакистан съемочная команда проекта впервые прилетела лишь сейчас, с сезоном «Земляне». Чтобы узнать местных жителей поближе, ведущая Michelle Andrade отправилась на мост Нейтив Джетти в Карачи. Тут очень много людей и они кормят орлов — взрослые и дети подбрасывают в воздух куски сырого мяса и огромные орлы ловят их на лету.

— Где вы видели, чтобы в какой-то стране кормили орлов? В основном голубей… но орлы?! — впечатлилась Michelle. — Кормят их не просто мясом, а коровьими легкими. Честно говоря, выглядит это мерзко. Меня чуть не стошнило, пока стояла возле прилавка. Начали неметь руки и кружиться голова.

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Местные жители говорят, что кормят птиц не для того, чтобы повеселиться — это для них улучшение кармы. Они делают добро, и оно должно возвратиться.

— Все мое тело сопротивлялось это делать. Для пакистанцев это, может быть, и весело, но я еле справилась, — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале.

Девушка смогла бросить только три кусочка мяса, а остальное отдала местным детям, чтобы они продолжили улучшать свою карму. Чем еще необычным ведущие «Орла и Решки. Земляне» в Пакистане — смотрите в свежем выпуске тревел-шоу.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!