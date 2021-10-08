Ведущий Орла и Решки признался, как съемки влияют на личную жизнь

Ведущий сезона «Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов рассказал, продолжает ли встречаться со своей девушкой, несмотря на длительную разлуку

Быть ведущим тревел-шоу «Орел и Решка», которое Новый канал показывает по субботам, — работа не из простых. Постоянные перелеты, плотный график, экстремальные съемки, миллион новых впечатлений… И все это — вдали от родных и близких. Повлияли ли съемки в тревел-шоу на личную жизнь, рассказал ведущий сезона «Земляне» Кирилл Макашов.

— На самом деле перелеты и переезды никак не мешают личной жизни, если в ней полный порядок. Когда есть проблемы, то да, это будет мешать, — сказал Кирилл Макашов в интервью журналу «Отдохни». — Конечно, я скучаю по своей девушке Алене. На съемках уже как будто появляется своя тусовка, у нее дома — своя. Мы словно живем в разных мирах, но все равно есть то, что постоянно нас соединяет. Лучше к этому относиться не как к расставанию, а как к поездке для получения нового опыта. Мне кажется, временное расставание еще больше укрепляет отношения. Я вижу, что человек мне доверяет — и это круто.

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Опыт, который Кирилл приобрел на съемках «Орла и Решки», помогает ему строить совместные планы со второй половинкой.

— Когда приезжаю домой, рассказываю Алене много интересного. Например, куда хочу ее повезти из стран, которые мне понравились, — отметил ведущий тревел-шоу Нового канала. — Сначала говорил, поедем на неделю, потом — на две, потом — на месяц. Чем больше вижу новых стран, тем больше этот период поездки увеличивается. Последний раз я уже сказал: «Едем на три месяца, берем машину, заказываем билеты, отели – будем смотреть мир».

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!