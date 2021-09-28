Ведущий Орла&Решки занялся необычным спортом

Кирилл Макашов из сезона «Земляне» побывал в Азербайджане и узнал, что такое зорхана

Азербайджанцам не очень везет в футболе, баскетболе, волейболе и так далее. Возможно, потому что здесь самые сильные мужчины занимаются национальным видом спорта, который называется зорхана. Что это такое и с чем его едят, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

— Я вообще не понимал, что происходит. Сначала парни с дощечками делали синхронные движения, похожие на танцевальные. Потом вынесли большие деревянные доски и делали жим лежа, — поделился первыми впечатлениями Кирилл.

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Зорхана — древняя азербайджанская борьба, которую придумали воины еще 500 лет назад. А теперь это местный вид спорта. Спортсмены и сейчас занимаются по технологии древних воинов. Вместо штанги и гантелей у них деревянные булавы, металлические луки и тяжеленные щиты.

— С помощью деревянной булавы воины учились держать меч. Современным спортсменам-зорханистам не надо идти на врага с мечом, поэтому они жонглируют булавами на соревнованиях. Чтобы выступление засчиталось, надо, чтобы булава как минимум два раза прокрутилась в воздухе, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале.

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Металлический лук с цепью и бубенцами весом в 15 кг называется кабаде. С его помощью тренируют мышцы плечевого пояса. Но самая жесть, по мнению Кирилла, — тренировки с деревянными щитами, которые вместе весят 60 кг. С ними нужно делать жим лежа — 72 раза за 8 минут. Чтобы вы понимали, насколько это тяжело: ведущий сдался уже после первого раза.

— Мне кажется, если так сделать 72 раза, то потом можно ходить с реальным щитом, крутить его на пальце и не чувствовать веса вообще, — отметил Макашов. — На первый взгляд, зорханисты выглядят, как обычные парни в спортзале. Но когда сам пытаешься повторить хоть одно упражнение с их тяжеленными снарядами, понимаешь, что эти ребята — современные атланты.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!