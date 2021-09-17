Что может напугать Michelle Andrade на съемках Орла&Решки

Певицу и ведущую тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) не так легко напугать, но есть одна вещь, которая способна привести ее в ужас

Чего только ни делала певица Michelle Andrade на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал. И с парашютом прыгала, и льва гладила, и играла в опасные колумбийские игры, и спускалась к водопаду с 225-метровой высоты, и сидела на капоте авто во время дрифта на бешеной скорости. Кажется, испугать девушку невозможно. Но есть одна вещь, мысль о которой приводит Michelle в ужас.

— Боюсь глубины и ненавижу насекомых. Но вообще я довольно экстремальный человек — если надо что-то сделать, то смогу перебороть свои страхи, — призналась певица. — Правда, очень не люблю сниматься в холоде, сразу меняется настроение. Лучше буду работать в +40 градусов, чем даже в -1. Так что могу назвать это настоящей фобией — страхом того, что придется работать в холод.

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Если холодные страны девушку пугают, то отвратительная еда, которую ведущим «Орла&Решки» частенько приходится пробовать, — наоборот, привлекает.

— На съемках хочется пробовать все! Дегустировать какую-то отвратительную еду, например, — рассказала певица и ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Меня впечатлило, как Антон Птушкин ел живого осьминога. Когда ты его глотаешь, он может вцепиться за горло и задушить — это же очень опасно! Но все равно хочется какую-то такую гадость попробовать.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!