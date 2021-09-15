Ведущая Орла&Решки впервые занялась рафтингом

Анфиса Черных из сезона «Чудеса света» (Новый канал) нашла приключения в Южном Кыргызстане

Южный Кыргызстан — страна очень красивая, но бедная на развлечения, особенно дорогие. Чуть ли не единственная активность, кроме как подняться в горы, это рафтинг. Иными словами, спортивный сплав по горной реке. Он появился здесь только недавно и считается настоящим эксклюзивом. Так что пройти мимо ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Анфиса Черных не могла.

— Я приехала в Алайскую долину — там очень много горных рек, которые спускаются с ущелья на равнину, чтобы столкнуться с этой стихией лицом к лицу, — рассказала Анфиса. — Это был мой первый рафтинг!

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Рафтинг на горной реке — развлечение, леденящее душу и тело. Когда Анфиса лезла в лодку, на улице было +40 градусов, а температура воды — всего +12 градусов.

— Это очень круто и безумно красиво. На поворотах захватывает дух. Но эта ледяная вода! Ты плывешь в шлюпке, полной воды, все замерзает, ног не чувствуешь, трясешься, еще и пытаешься грести, — поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу на Новом канале. — В следующий раз приеду, когда вода будет потеплее.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!