Ведущий Орла&Решки побывал на петушиных боях

Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов узнал, почему гондурасцы до сих пор развлекаются, травмируя животных

Развлечения жителей Гондураса специфичны — из-за бедности они не могут позволить себе luxury-отдых вроде игры в гольф. У них свои игры — например, петушиные бои. Во многих странах они под запретом, а в Гондурасе это часть традиционной культуры, поэтому разрешены. Как проходит необычное соревнование, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

— Во многих дворах есть специальная петушиная арена. Организаторы боя принимают ставки — если угадаешь, какой петух победит, можешь еще и заработать, — рассказал Кирилл. — Перед боем петухов взвешивают. Затем им к лапкам привязывают острые лезвия, которыми они и дерутся. Если бы не эти шпоры, петухи бы просто поклевали друг друга и разошлись, а так петушиная драка превращается в кровавую битву.

Выглядеть безупречно даже в путешествиях: beauty-секреты Michelle Andrade

Бой длится 15 минут и не обязательно заканчивается смертельным исходом — петухи могут сыграть вничью и выжить. За битвой наблюдают даже дети — все улыбаются, их почему-то веселит этот процесс.

— Если честно, я не понимаю, что в петушиных боях интересного. Это просто живодерство. Бедные птицы зря себя калечат, — поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Это не развлечение – смотреть не то что неприятно, иногда даже противно!

Могут утонуть в мусоре: ведущий «Орла&Решки» показал реалии жизни бедняков в Гватемале

Кирилл узнал, почему это странное увлечение до сих пор имеет место быть. Оказалось, раньше в Гондурасе были популярны мужские бои, но затем правила поменяли — в битвах начали сражаться петухи. Потому что жизнь человека для них ценнее, чем жизнь животного. Иногда местные чувствуют боль за птиц, но все равно любят этот «спорт».

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!