Выглядеть безупречно даже в путешествиях: beauty-секреты Michelle Andrade

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) рассказала, как ухаживает за собой во время длительных съемочных поездок

Последние несколько месяцев певица Michelle Andrade проводит в разъездах. С тех пор, как она стала ведущей тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, девушка посетила десятки самых разных стран — от богатых Объединенных Арабских Эмиратов до нищей Гватемалы. В каком бы уголке мира ни оказалась девушка, есть ритуал, который она не может пропустить.

— Я всегда просыпаюсь намного раньше, чем нужно, чтобы найти время на beauty-процедуры. Должна постоянно и регулярно ухаживать за собой, — рассказала Michelle. — Мы уезжаем на съемки на долгий период, а дома проводим всего неделю между пулами — не хочется тратить это время на восстановление лица и тела.

Могут утонуть в мусоре: ведущий «Орла&Решки» показал реалии жизни бедняков в Гватемале

«Берут череп, как шар для боулинга»: ведущего «Орла&Решки» шокировало кладбище для бедных в Гватемале

Держать себя в форме девушке помогают косметические средства, с которыми она не расстается ни в одной поездке.

— У меня всегда есть с собой масочки для лица, крема. Ребята из съемочной группы надо мной прикалываются, потому что я всегда беру с собой много уходовых средств, — отметила певица и ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Если не намажусь ими и выйду на улицу, чувствую себя голой.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!