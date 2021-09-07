Ведущего Орла&Решки шокировало кладбище для бедных в Гватемале

Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) посмотрел, как мертвых людей «выселяют» из гробниц

Гватемала принадлежит к тем странам, где практически нет среднего класса — люди живут либо очень бедно, либо богато. Местным беднякам не позавидуешь — они живут буквально на свалке. И даже после смерти могут оказаться в одной яме с останками сотен других людей. Почему так происходит, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

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Кладбище для бедных в Гватемале выглядит, как общежитие с очень маленькими комнатами-гробницами. На некоторых надгробьях есть цифры. Черные — идентификационные номера, по ним понимают, кто там захоронен. А красные — номера для выселения. На этом кладбище места нельзя купить, только взять в аренду. За первых шесть лет родственникам надо заплатить 25 долларов, а затем каждые четыре года платить еще по 23 доллара. Если денег продлевать аренду нет — покойника выселяют.

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Кирилл застал за работой уборщика могил Хорхе, который трудится на кладбище уже 23 года. Получает 205 долларов в месяц, но работу не меняет — у мужчины нет образования, поэтому не может найти другую.

— Сначала Хорхе разбивает гробницу, затем достает из нее гроб. И самое жесткое — он делает это с абсолютно спокойным лицом, будто так и надо: «Это моя работа, я пришел, выкопал человечка, выселил его и до свидания», — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Потом уборщик голыми руками берет череп за выемки для глаз, как шар для боулинга, берет останки и перекладывает их в пакет. Их выбрасывают в специальную яму глубиной в 75 метров. В ней — кости сотен людей. Сначала кости выбрасывали все вместе, но потом начали сортировать их по пакетам — если родственники вдруг снова смогут оплатить аренду гробницы, останки достанут из ямы и похоронят заново.

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Если верить гробовщику, гватемальца, которого он выкопал, звали Луис Мануэль Гомес Сапотеру. Он умер 30 лет назад от воспаления легких. При жизни работал водителем автобуса. У внуков не хватило денег на продление аренды склепа.

Выкапывание останков и сбрасывание костей в одну яму — это еще не все. Если родственники заплатили за маленький гроб… мертвецу ломают кости.

— Это выглядит очень жутко, но человек привыкает ко всему. За 23 года можно даже к такому… — впечатлился Кирилл.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!