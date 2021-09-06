Почему ведущая «Орла&Решки» ночевала на пляже?

Анфиса Черных и Антон Зайцев из сезона «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал) отправились за приключениями на греческий остров Закинф

Закинф — это остров в Греции, который облюбовали головастые морские черепахи каретта-каретта. Они довольно крупные — могут достигать метра в длину и весить до 200 кг. В воде развивают скорость до 30 км в час. К сожалению, эти черепахи сильно пострадали от рук человека. С 1999 года их оберегает закон Греции.

Увидеть черепах можно в нескольких местах — на пляже Дафни, в заливе Лаганос, острове Камео или на острове Марафониси. Но сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Об этом не понаслышке знает ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Анфиса Черных.

«В жизни такого не видела»: Michelle Andrade нашла вход в загробный мир

Ахиако: рецепт необычного колумбийского супа от Michelle Andrade

Во-первых, на общественном транспорте к черепахам особо не наездишься — автобусы здесь, как мифическое существо. Но можно взять в аренду скутер. Он обойдется туристам в 50 евро на два дня. Это и стало первой частью квеста Анфисы по поиску каретта-каретта — скутер до этого она не водила. Но научилась, кстати, довольно быстро. И без аварий.

Во-вторых, черепахи вылезают на песочек ближе к ночи — чтобы не обжечь на солнце свое чувствительное тельце. Поэтому приезжать на пляж ведущей тревел-шоу пришлось несколько раз.

— Я думала, что они выйдут, когда не будет людей — боятся их. А весь вечер по пляжу гуляли туристы. Но ничего, я — барышня терпеливая. И сон у меня чуткий. Осталась ночевать на пляже, чтобы не упустить ни одной черепахи, — рассказала Анфиса. — В итоге было холодно, голодно, и что самое обидное — ни одну черепаху я так и не увидела.

Удалось ли Анфисе в итоге увидеть хоть одну черепаху каретта-каретта, узнаете уже в эту субботу, 4 сентября, в 11:00 на Новом канале — в свежем выпуске тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света». Сезон «Земляне» с Кириллом Макашовым и Michelle Andrade выходит по субботам в 10:00.