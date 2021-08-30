Michelle Andrade нашла вход в загробный мир

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) прошлась по следам древней цивилизации майя

Мексиканский полуостров Юкатан — родина древних майя, именно здесь они жили, строили свои пирамиды и роскошные дворцы, делали научные открытия и улучшали технологии. По всему Юкатану разбросаны сеноты — природные колодцы с пресной водой. Без них древние майя просто не выжили бы. Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade поехала в самый секретный сенот, в который туристы не доезжают — Болом-Чойоль.

— Спускаться к сеноту было очень страшно. Главное — не смотреть по сторонам, потому что там было много паутины, насекомых и даже червяков! — поделилась впечатлениями Michelle. — Но это того стоило — как же внутри сенота красиво! Я в своей жизни такого никогда не видела. С виду — обычная пещера, но на самом деле — настоящая сказка.

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Именно на этом месте древние майя проводили свои ритуалы — сенот считался входом в загробный мир.

— Древние майя верили, что в сенотах живет бог Чак. Чтобы он наполнял колодцы, майя выполняли ритуалы и приносили дары — какао-бобы и кувшины с золотом, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Сейчас потомки майя не бросают в колодцы драгоценности, а купаются в них сами и пускают туристов. За деньги.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!