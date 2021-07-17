Ведущая «Орла&Решки» покаталась на собачьей упряжке

Съемочная группа тревел-шоу впервые прилетела в Андорру

Андорра — карликовое государство, расположенное между Францией и Испанией. Процветает оно за счет туризма — местные жители могут предложить путешественникам много снежных развлечений, ведь снег лежит на здешних вершинах круглый год. В Андорре можно полетать на вертолете над горами, научиться кататься на сноуборде и даже проехаться на собачьей упряжке! Что и сделала Василиса Хвостова — ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал.

— Мне предложили необычное развлечение прямиком из сказки — катание на собачьих упряжках. Это идеальное времяпровождение для тех, кто любит животных и живописные виды, — отметила Василиса.

Michelle Andrade ушла в монастырь

Не успела ведущая подойти к локации, где ее ждали четырехлапые гонщики, как услышала громкий лай. Но беспокоиться было не о чем — собаки шумели, потому что очень хотели бегать.

— Езда на собачьих упряжках — один из самых старых экстремальных видов спорта с животными. Кстати, именно собаки были первым транспортом в Андорре. Они доставляли грузы, почту и развозили людей, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Упряжки не причиняют собакам боли, ведь людей возят специальные породы, которые приспособлены к зимним условиям. Они очень выносливы.

Ведущий «Орла&Решки. Земляне» катался на машине Ким Кардашьян

Над животными тут никто не издевается — все делается по большой и взаимной любви. Песики наслаждаются движением, а люди получают свою дозу адреналина. Кстати, такие покатушки устраивают не только для туристов — сегодня в мире проходят сотни гонок на собачьих упряжках!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00.