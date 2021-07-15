Горные села и винодельни: что обязательно нужно посмотреть в Грузии

Ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) поделились своими впечатлениями от Закавказья

Грузия — страна, чьи границы этим летом открыты для украинских туристов с негативным ПЦР-тестом или паспортом вакцинации. Чем не повод провести там незабываемый отпуск? Тем более, что певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал — «сдали» самые красивые точки Грузии.

— Мне очень понравилась Тушетия. Это место, куда сложно добраться — дорога открыта всего лишь два месяца в году. В остальное время туда можно попасть только на самолете, — рассказала Michelle Andrade. — Пейзажи там, конечно, невероятные. Сначала проезжаешь грузинские джунгли, чуть выше начинается снег — контраст поражает.

Michelle Andrade ушла в монастырь

Кстати, дорога в Тушетию считается одной из самых экстремальных в мире. Она проходит по перевалу Абано на высоте 2926 метров над уровнем моря – это самый высокий автомобильный перевал в Европе. Еще один впечатляющий район — подножье величественной горы Казбек.

— Горы в Грузии — это стражники. Они защищают грузинов от нападения соседних стран. Казбек — самая высокая гора, обычно она в облаках или тумане, но нам посчастливилось ее увидеть. Гора очень красивая! Рядом ней есть маленькое поселение, которое тоже называется Казбеги (современное название — Степанцминда). Там невероятно — очень чистый воздух, потрясающие виды, — поделился впечатлениями Кирилл Макашов.

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Также в Грузии ведущий тревел-шоу на Новом канале рекомендует посетить Кахетию — там находятся одни из лучших виноделень в мире. В одной из них есть 350-летняя виноградная лоза. Она выглядит, как дерево — с нее собирают каждую ягодку винограда, из которого и делают дорогое вино.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00.