Ведущий Орла&Решки Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами

Поездка в Болгарию на съемку тревел-шоу точно запомнится ведущему надолго

Состоятельный болгарин может позволить себе арендовать президентский номер в гостинице, пентхаус или целую виллу. Но ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов пошел еще дальше — он арендовал… целый замок!

— Владельцы этого замка позиционируют его как пандемический. Потому что когда в мире началась заваруха с коронавирусом и карантином, болгары обустроили место, в котором можно было переждать всю суету, — объяснил Кирилл. — Для комфортной самоизоляции в замке есть шесть спален, ресторан, SPA-зона, виноградники… и кролики! В замке пахло королевским величием. В дизайне — потрясающее сочетание камня и дерева. А лестница скрипела, как в сказке про принцесс.

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Впрочем, лестница не особо пригодилась ведущему, ведь в этом необычном замке был еще и лифт. Еще одно необычное местечко — панорамная лаунж-зона с потрясающим видом на окрестности. Такому антуражу нашлось простое объяснение.

— В Болгарии настоящих классических замков — всего ничего, на всех миллионеров не хватит. Так что те, кто побогаче, строят себе такие поддельные замки, — добавил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

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Несмотря на ненастоящесть замка, атмосферой средневековья Кирилл проникся сполна — ночью в его спальню проникла летучая мышь.

— Я очень боюсь летучих мышей! Так что сказал операторам, пусть, если хотят, сами спят там, и ушел в другую комнату. Благо, у меня их было много, — смеется Макашов.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.