Ведущий Орла&Решки увидел кита

Антон Зайцев из сезона «Чудеса света» впечатлился величеством морского животного

Азорские острова — рай не только для растений и животных на суше, но и для морских обитателей. Прямо у самих островов проходит теплое течение Гольфстрим, которое создает идеальные условия для рыб. Местные жители строят на этом бизнес — туристам предлагают эксклюзивные туры, чтобы посмотреть на кашалотов, дельфинов, барракуд, акул и других экзотическую живность. В такой тур и отправился Антон Зайцев — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое Новый канал показывает по субботам.

— Когда «Орел&Решка» были на Азорах в прошлый раз, китов они не видели. А все потому, что животные недолюбливают Алину Астровскую и Колю Сергу, — пошутил Антон Зайцев. — Я подготовился: арендовал лодку и нанял профессионального гида, который знает каждый подводный куст.

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Но ни за какие деньги вам не дадут 100% гарантию, что китов удастся увидеть. По сути, вы платите не за встречу с животными, а лишь за вероятность этой встречи. Поэтому туристы часто возвращаются ни с чем.

— На берегу есть группа людей с огромными биноклями. Они постоянно наблюдают за океаном и сообщают, где видят китов, а где — дельфинов, — объяснил Антон принцип «охоты» за китами. — Ждать сообщения с берега можно не один час, но уже минут через 10 киты начинают мерещиться в каждой волне.

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Антону повезло — когда его гиду сообщили, что китов заметили на западе, он быстро направил лодку туда.

— Ребята, я увидел кита! Он вынырнул перед нами буквально в двух метрах, так неожиданно! Какой же он гигантский, обалдеть можно! — похвастался ведущий тревел-шоу на Новом канале.

А еще Антон почему-то подумал, что стал первым ведущим за 10 лет существования «Орла&Решки», который увидел кита, но это не так — морских гигантов видели во время съемок тревел-шоу на Шри-Ланке в 2015 году, на Мадагаскаре в 2016 году и в Доминикане в 2017-м.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00