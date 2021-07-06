Ведущая Орла&Решки прогулялась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире

Василиса Хвостова из сезона «Чудеса света» прошла над 176-метровой пропастью в Португалии

Весной 2021 года в Португалии появилось собственное чудо света — инженерное. Там открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире — мост Арока. Его длина составляет 516 метров, расположен он над пропастью на высоте 176 метров. Недавно по мосту прогулялась Василиса Хвостова — ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал.

— Это здоровенная конструкция с миллионами тросов, будто ее создал металлический паук, и я попала в его паутину, — поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Когда идешь по мосту, ощущаешь, как он слегка покачивается, а под тобой — настоящая пропасть. Мурашки по коже… Вдруг сорвешься вниз? С одной стороны, очень страшно от того, что ты находишься на такой высоте, но с другой стороны, понимаешь, что не можешь вывалиться — тебя защищает конструкция.

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Находится мост в 345 километрах от Синтры — курортного города, который расположен неподалеку от Лиссабона. Дорога к поселку Арока, где и находится чудо света, займет около четырех часов на машине. Чтобы прогуляться по мосту, нужно заплатить 12 евро (около 390 грн) за вход.

Строительство моста Арока завершилось еще в 2020 году, однако открытие пришлось перенести из-за карантина. На создание рекордного сооружения потратили 2,3 миллиона евро! Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире считался мост Чарльза Куонена в Швейцарии, его длина — 494 метра.

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Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.