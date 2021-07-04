Ведущий Орла&Решки познакомился с самым известным армянским художником

Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) сходил в гости к мужчине, чьим творчеством восхищались Шер и Монсеррат Кабалье

Нур Арман — самый знаменитый армянский художник и ювелир. Его произведения находятся в коллекциях певицы Шер, теннисиста Андре Агаси, их приобретали Монсеррат Кабалье и балерина Майя Плисецкая. В последнюю художник даже был влюблен и сделал кольцо «Майя» — балерина носила его до последнего своего дня, не снимая. Недавно с этим талантливым мужчиной познакомился Кирилл Макашов — блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

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Нур пригласил парня в свою мастерскую и показал свои самые известные работы. Например, скульптуру «Муха», которая была оценена в два миллиона долларов и заняла первое место на самом престижном конкурсе современного искусства — на Флорентийском биеннале, завоевав золотую медаль Медичи «LORENZO IL MAGNIFICO».

— Эта муха рассказывает про любовь. Почему именно муха выбрана таким персонажем? Потому что ее все ненавидят. Чтобы научиться посредством этой мухи менять ненависть на любовь, нужно посмотреть на мир ее глазами, — объяснил Нур Арман, надевая «Муху» на глаза Кирилла, как очки.

— Обалдеть! Я видел много одинаковых движущихся картинок. Впервые посмотрел на мир чужими глазами! — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

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Еще одна известная скульптура художника — «Гений» — оценена в 10 миллионов долларов. Она состоит из нескольких фигурок.

— Каждая из работ имеет от 5 до 7 положений, в которых она показывает разное психологическое состояние и настроение человека. Так получаются кадры, чтобы рассказать историю идеи. Когда тебе в голову приходит идея — это первое состояние: она валит с ног, крутит и колбасит, бьет и делает больно, а в итоге переворачивает все стереотипы, ты начинаешь иначе видеть и ощущать мир, собираешь остатки сил и начинаешь реализовывать мысли. А как только тебя посетят новые мысли, все начинается заново, — рассказал художник.

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Еще Нур пишет дорогие и очень глубокомысленные картины — стоят они по 25 тысяч долларов, некоторые украшены сусальным золотом (тончайшие листы золота, которые обычно используются в декоративных целях, — прим. ред.). Как они выглядят, можете увидеть в свежем выпуске тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» из Армении.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.