Мясо выращивают 20 лет: ведущий «Орла&Решки» побывал на уникальной ферме в Испании

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале попробовал самые вкусные стейки в мире

В испанском городе Леон живет Хосе Гордон — он не только хозяин ресторана El Capricho и шеф-повар, он — настоящая звезда. Кулинар стал известен на весь мир после выхода документального фильма от Netflix «Революция стейка». Там стейки Хосе назвали самыми вкусными во всем мире. Недавно в этом лично убедился Антон Зайцев — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал.

— Чтобы понять, чем наше мясо отличается от любого другого, нужно видеть нашу ферму волов, — отметил Хосе и повел Антона на экскурсию. — Каждый бык весит больше тысячи килограмм. Мы не забиваем их рано, они растут минимум до пяти лет. В основном забой происходит, когда им 10, а то и 15 лет. Тогда у быка нарастает достаточно жира, и мясо становится особенно нежным.

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Самый лучший стейк по версии Netflix делается из мяса величественных иберийских быков. Будущие стейки на ферме Хосе выращиваются в уникальных условиях — поблизости нет автомобильных дорог, вышек связи и даже электрических проводов. Быки пасутся на нетронутом пастбище, а в качестве деликатеса получают лаванду и тимьян. Кстати, этими вкусняшками животных можно покормить прямо с руки. Также на ферме есть погреб, где вызревает мясо.

— Этому погребу больше 200 лет, мы используем его для выдержки и сушки мяса. Больше так никто не делает. Обычно все процессы автоматизированы, а мы все делаем вручную — кладем немного соли, промываем, выдерживаем при постоянной температуре, — рассказал Хосе Гордон. — Представьте, что мы забили животное, которое 16 лет выращивали. А потом оставили мясо на четыре года вызревать. Продукт готовится 20 лет! Это впечатляет.

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Сесина — то самое мясо, которое вялится четыре года. Это традиционный испанский хамон из нежнейшей говядины.

— По вкусу этот хамон, как тот, который продают в магазинах. Но этот более изысканный — будто получил высшее образование, уехал за границу, отучился там, а сейчас ты его ешь, и он состоялся. Это, правда, очень вкусно, — отметил Антон Зайцев.

Конечно же, Антон не мог не попробовать и тот самый самый вкусный стейк в мире. Готовили его из 12-летнего быка. Килограмм такого стейка стоит 120 евро (почти 3900 грн).

— Это очень нежно. Несмотря на то, что мясо плотное, оно буквально тает во рту, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. — И в это время ты успеваешь почувствовать всю палитру вкуса.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.