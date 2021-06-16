Ревновала к Michelle Andrade: ведущий «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов — о своей девушке

Ведущий тревел-шоу на Новом канале рассказал, как познакомился со своей любимой и как переживает разлуку с ней

Пока Кирилл Макашов исследует планету, общается с разными людьми и ищет приключений на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, дома его ждет любимая девушка Алена.

— Она — художественная гимнастка. Был у нее этап в жизни, когда она практически попала в сборную Украины по художественной гимнастике. Но по определенным обстоятельствам не стала частью общей команды, — рассказал Кирилл в интервью журналу «Теленеделя». — Сейчас Алена переквалифицировалась и стала воздушной гимнасткой. Дальше планирует работать в этом же направлении на круизных лайнерах.

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Именно с круизными лайнерами и связана история знакомства Кирилла и Алены — они оба там работали, только на разных рейсах.

— Мы знакомы достаточно давно — когда-то она встречалась с моим товарищем, с которым мы вместе работали на лайнере. С Аленой мы виделись в Гамбурге, когда оба работали на немецкую компанию — вместе репетировали шоу, только для разных судн, — отметил парень. — А во время карантина оба были в Днепре и решили погулять — хотелось встретиться с кем-то, кто понимает тебя и все твои творческие моменты. Один раз встретились и до сих пор вместе.

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Девушка поддерживает любимого во всех его начинаниях, хотя ей было и непросто отпустить Кирилла на съемки с харизматичной певицей Michelle Andrade — его напарницей по тревел-шоу.

— Сначала Алена действительно ревновала. Не знала, чего ожидать, и как это все будет, потому что мы с ней особо не расставались. Так как встречаемся не так давно — меньше года — все время находились вместе. А сейчас между нашими встречами долгие промежутки — видимся примерно неделю в месяц, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Первое время было очень тяжело — она ревновала, плакала, что я уехал. Но сейчас все отлично. Когда вернулся впервые, она увидела, что все хорошо — я не пытаюсь звездиться, не меняюсь.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.