Ведущий «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов побывал в гостях у эфиопского миллионера

По жилью мужчины не скажешь, что он зарабатывает в 700 раз больше обычного жителя Эфиопии

Эфиопия — очень бедная африканская страна. Но и в ней можно найти миллионеров — живут они в элитном районе Аддис-Абебы (столица государства) Айер-Тине. Недавно там побывал Кирилл Макашов — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал. Район местных богачей удивил его с первых же минут.

— Эфиопы считают: если у тебя есть забор и колючая проволока — это первый признак VIP-жилья, — рассказал Кирилл.

Там ведущий познакомился с Амануэлем Асэффой — местным миллионером. Он владеет туристической фирмой с капиталом в миллион долларов. В высокий туристический сезон мужчина зарабатывает 35 тысяч долларов в месяц, при этом средняя зарплата обычного эфиопа — 50-70 долларов!

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Дом миллионера стоит около 85 тысяч долларов, при этом выглядит очень скромно — старая мебель, минимум техники, разрисованные стены. Богач и его семья — православные христиане, как и большинство населения Эфиопии. Так что в доме миллионера есть и уголок с иконами, очень похожими на украинские. Родину Кириллу напомнило и кое-что еще.

— Я чувствовал себя, как у бабушки на даче — в комнате лежал самый обычный ковер, стены разрисованы, бегал ребенок, происходила какая-то возня, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

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Приняли Кирилла очень тепло — рассказали о местных традициях, вкусно накормили и угостили самым популярным эфиопским напитком.

— Это шок! В доме прямо посреди комнаты на пластиковом газоне стоит чугунный горшок с горящими углями, — рассказал парень. — Оказалось, у эфиопов есть традиция — если в дом пришел гость, то хозяин обязан напоить его кофе. На этом чугунном горшке жена Амануэля обжаривала зерна.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.