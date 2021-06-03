Впечатляющий небоскреб и поезд без водителя: топ-3 места в Дубае от Жени Синельникова

Рассказываем, какие места стоит посмотреть, если вы впервые попали в самый крупный и популярный город Объединенных Арабских Эмиратов

ОАЭ — одна из стран, открытых для посещения украинцами. Так что если вы думаете, где провести летний отпуск, обратите внимание на Дубай — крупнейший город Эмиратов. Что обязательно стоит увидеть, рассказал соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел&Решка», которое по субботам показывает Новый канал, Женя Синельников.

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1. Бурдж-Халифа. Это самое высокое и самое многоэтажное здание в мире! Его высота — 828 метров, а количество этажей — 163. Бурдж-Халифа — ключевой элемент делового центра в Дубае, внутри него размещены отель, квартиры, офисы. Также есть несколько смотровых площадок, с которых открывается изумительный вид на город.

— Это здание обязательно надо увидеть. Как и поющие фонтаны, которые находятся у подножья небоскреба, — сказал Женя Синельников в «Люкс Подкасте». — Они не такие крутые, как в Лас-Вегасе, но очень впечатляющие.

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2. Дубайский монорельс. Он расположен на острове Пальма Джумейра и соединяет остров с материком.

— Это очень эффектно! Особенно для ребенка, который может сесть впереди и рассматривать проскакивающие небоскребы. А еще это поезд, который ездит без водителя, — отметил соавтор «Орла&Решки» на Новом канале.

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3. Пустыня. Объединенные Арабские Эмираты расположены в пустыне на Ближнем Востоке, так что обидно будет не увидеть одно из достояний страны. Развлечений там — на любой вкус: катание на внедорожниках или верблюдах, сэндбординг (спуск на доске с песчаной дюны, — прим. ред.), сафари.

Следите всей семьей за приключениями ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» по субботам в 11:00. Премьера нового сезона тревел-шоу — «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!