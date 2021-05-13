Ведущий «Орла&Решки» усыновил экзотическую птицу

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале помог орнитологам спасать животных на островах Кабо-Верде

Неофициальный символ Кабо-Верде — редкая птица фаэтон. Она есть на всех десяти островах, но на острове Сал есть отряд активистов, которые делают все, чтобы сохранить этот исчезающий вид. Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, с ними познакомился ведущий Антон Зайцев.

Фаэтоны — белые птички среднего размера. Они живут возле морей и океанов, на острове Сал они гнездятся на скалистых утесах. Долгое время охотники ловили их ради длинных хвостовых перьев и продавали для украшений.

— Эти птицы выглядят, как плод любви голубя и чайки. Такие обаятельно нелепые! — поделился впечатлениями Антон.

Орнитологи, которые заботятся о фаэтонах, чипируют птиц и по GPS отслеживают, куда они летают и здоровы ли они. Также у птиц берут анализ крови — если в ней найдут токсины, значит болеет не только фаэтон, но и вся эко-система острова. Ведь ты — то, что ты ешь. Поразительно, но через одну птицу можно узнать о состоянии всего острова! Чтобы поддержать активистов финансово, можно заказать уникальную услугу — усыновить фаэтона за 145 долларов. На это решился и Антон.

— Вас будут информировать о состоянии птички, а еще дают возможность выбрать ей имя. Взъерошенное оперение, алый клюв… Это же Вася (Антон назвал фаэтона в честь своей соведущей Василисы Хвостовой, — прим. ред.)! Приятно быть отцом экзотической птицы. Приеду домой — еще голубя усыновлю, — смеется ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!

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