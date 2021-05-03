Ведущий «Орла&Решки» посетил «парк Юрского периода»

Антон Зайцев из тревел-шоу Нового канала даже представить не мог масштабы национального парка в Гондурасе

Гондурас — это не только одна из самых опасных и преступных стран в мире. Это и живописные локации на берегу Карибского моря. Одна из наиболее красивых — национальный парк Пунта-Сал, который посетил ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал) Антон Зайцев.

Ведущая «Орла&Решки» нырнула на дно с акулами

Парк разместился на отдельном острове, который соединяется с материком узкой живописной косой. В докарантинное время туда организовывали много туров для туристов, но из-за пандемии добираться до самых живописных уголков приходится самому. Ловите лайфхак: чтобы попасть в Пунта-Сал быстро и дешево, нужно договориться с местным рыбаком о лодке — всего за пять долларов он доставит вас на полуостров.

— Мы плыли в национальный парк, а приплыли в парк Юрского периода! Там все такое огромное, зеленое и постоянно нависающие над тобой, что создавалось впечатление, будто вот-вот выскочит тиранозавр с криками: «Ты меня снимаешь?» Я впервые увидел такие джунгли, обычно они плотнее и ниже, а тут — масштаб и размах! — поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале.

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Кроме джунглей в парке есть множество интересных мест — болота, лагуны, скалы, песчаные пляжи… А любители подводного мира могут насладиться красотами коралловых рифов, огибающих полуостров. Гарантируем: в Пунта-Сале каждый найдет себе увлечение по душе.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!