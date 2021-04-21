На большую любовь: ведущая «Орла&Решки» прошла обряд древних индейцев

Что пришлось делать ведущей тревел-шоу на Новом канале ради исполнения заветного желания?

Индейцы пипили — народ, который с древних времен проживает в Сальвадоре. Современные пипили свято чтут и соблюдают традиции своих предков. Они до сих пор проводят древние ритуалы, участницей одного из которых стала ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал) Василиса Хвостова.

— Чтобы попасть на ритуал, мою «заявку» должны были одобрить старейшины. Они согласились провести ритуал на привлечения в мою жизнь хороших вещей, — рассказала Василиса.

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И вот тут началось самое интересное — шаманы отвели девушку в специальное место, где она и прошла древний обряд.

— Все ритуалы пипили связаны с природой, поэтому проводятся прямо под открытым небом. Началось все с очищения — меня окурили дымом от трав, который избавляет от тревоги, злых помыслов и негативной энергии, — поделилась ведущая «Орла&Решка. Чудеса света» на Новом канале. — Далее мне нужно было снять обувь, чтобы почувствовать силу природы. Только после этого начался обряд.

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Шаман обратился к духам и к природе, попросил их быть благосклонными в этом обряде. Дальше участники ритуала вместе с шаманом вызывали священный огонь, который и должен исполнять желания. Когда костер был разведен, пришло время озвучивать желания. А чтобы они точно сбылись, огонь нужно было задобрить — бросить в него корицу, кунжут. Напоследок огонь еще раз попросили исполнить желание и поблагодарили его за это. Василиса Хвостова загадала большую и чистую любовь и добросовестно выполнила все указания шаманов, а вот поможет ли ритуал исполниться желанию — покажет время.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!