Ведущая «Орла&Решки» съела игуану

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале до последнего не знала, из чьего мяса состоит ее блюдо

Гарробо — традиционное сальвадорское блюдо, которое готовят по праздникам и в честь особых случаев. Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, в Сальвадоре его ведущая Василиса Хвостова решила попробовать гарробо. Вот только до последнего не знала, из чего его готовят.

— Мне принесли тарелку с рисом, овощами, яйцами и каким-то мясом. Оно само по себе очень упругое, похоже на курятину. А кожа на тушке — на мокрые водоросли. Оказалось, что гарробо готовят из… игуаны! — рассказала Василиса. — Если абстрагироваться от того, что это ящерица, блюдо вполне себе обычное — рис, кукуруза, морковь и мясо, очень похожее на куриное.

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Подают гарробо не везде, и стоит это удовольствие недешево — 260 долларов за тушку. И дело даже не в мясе игуаны — более ценными считаются ее яйца, которые ящерица откладывает всего 5-8 раз в жизни.

— Сначала яйца показались мне очень странными — они вообще не жевались! Потом до меня дошло, что они нечищеные — из-за скорлупы я и не могла их раскусить, — призналась ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — По вкусу яйцо игуаны похоже на салат с яйцом и плавленым сырком. Если бы я пробовала его с закрытыми глазами, точно сказала бы, что ем этот салат!

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!