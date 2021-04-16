Ведущая «Орла&Решки» искупалась в кратере вулкана

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале отправилась в Коста-Рику

Подъем на вулкан — такая же привычная вещь для ведущих «Орла&Решки», как попробовать экзотическую еду или переночевать в хостеле. Правда, каждому по-разному везет на вулканы. Например, Регина Тодоренко застала извержение Синабунга и чудом успела унести оттуда ноги. А ведущей сезона «Орел&Решка. Чудеса света», который показывает Новый канал, Василисе Хвостовой повезло больше — она покорила живописный вулкан Чато в Коста-Рике.

— Песок, земля — все было во рту, в носу. Но это не так тяжело, как я думала, — отметила Хвостова, рассказывая о подъеме. — Потихонечку организм привык к этим условиям. Сначала сердце вырывалось наружу, а потом стало легче, давление стабилизировалось.

Ведущая «Орла&Решки» спустилась со 180-метрового водопада

За чередой препятствий, состоящих из веток, грязи и камней, Василиса даже не заметила, как приблизилась к вершине вулкана. А там ее ждал сюрприз.

— Из-за того, что вулкан Чато – спящий и давно не просыпался, вся его вершина поросла густой зеленью и, по сути, ничем не примечательна. Но если от вершины спуститься чуть пониже, к кратеру, можно увидеть потрясающее озеро изумрудного цвета! — рассказала ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — Когда вулкан потух, его кратер стал постепенно наполняться тропическими ливнями — таким образом, за много сотен лет здесь образовалось невероятного цвета озеро.

Ведущая «Орла&Решки» попробовала жареных муравьев

Теперь к нему съезжаются туристы со всего света. Они проходят длинный и изнурительный путь, чтобы посмотреть на необычное озеро и даже поплавать в нем! Не упустила этой возможности и Василиса Хвостова. Какие еще приключения ждали девушку в Коста-Рике, узнаете уже в субботу, 17 апреля, в 10:00 на Новом канале.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!