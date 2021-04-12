Ведущая «Орла&Решки» попробовала жареных муравьев

Колумбийцы жуют этих насекомых вместо семечек. Более того, существует десятки вариаций их приготовления!

Муравьи — настолько популярные насекомые в Колумбии, что там им даже ставят памятники! А еще уже около 1,5 тысячи лет в стране существует традиция есть матки муравьев, ведь здешние толстозадые муравьи — очень питательные. В их тельцах содержится куча белков и полезных аминокислот. В этом убедилась и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое транслирует Новый канал, Василиса Хвостова.

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В городе Баричара, который находится на обрыве каньона Чикамоча, девушка познакомилась с донной Маргаритой — одной из лучших шеф-поваров Колумбии. В своей стране и за ее пределами она известна как эксперт по приготовлению муравьев.

— Перед приготовлением нужно отделить все лишнее. Для еды пригодны только оплодотворенные самки, — рассказала Маргарита. — Каждую из таких охраняет несколько жуков-воинов. Раньше их клыками сшивали раны — настолько они острые.

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В Колумбии люди раз в год собирают муравьев, всей семьей отрывают им крылья и жарят на раскаленной сковородкой. Вариаций подачи — немерено. Василиса попробовала несколько из них.

— Муравьев можно обжарить в соли — на вкус они, как соленый попкорн. Набираешь себе пачку таких муравьев, садишься перед телевизором и включаешь сериальчик — идеальная закуска, — поделилась впечатлениями ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — Муравьи в соке лайма на вкус, как орешки с лимоном. Еще я пробовала муравьиный бутерброд из кукурузной лепешки, листьев салата, сыра и муравьиных попок. Похоже на жареную брускету со щавелем и нотками пикантности. Есть и сладкая вариация — муравьи в сиропе. Это реально десерт — можно смело брать булочку, намазывать ее маслом и посыпать муравьями.

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Если будете в Колумбии и захотите попробовать необычный деликатес — будьте готовы потратиться. Ведь полкилограмма жареных муравьев стоит от 250 долларов.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!