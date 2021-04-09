Ведущая «Орла&Решки» спустилась со 180-метрового водопада

Василиса Хвостова повторила экстремальный подвиг Юлии Саниной, которая спускалась с водопада в Колумбии

Колумбия — страна с огромным количеством природных достопримечательностей, которые по праву считают чудесами света. Среди них — каньон Чикамоча, второй по величине и протяженности в мире. Ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, успела не только насладиться его пейзажами, но и нашла себе экстремальное развлечение.

Ведущий «Орла&Решки» побывал в мировой столице убийств

Съемочная группа проекта побывала на 180-метровом водопаде Хуан-Кури — он входит в 30 красивейших водопадов Южной Америки.

— Только вдумайтесь: тысячи литров воды ежедневно срываются вниз с высоты в 50-этажный дом. Такое впечатление, что эта скала плачет от счастья, что ее окружает такая фантастическая природа, — описала увиденное Василиса.

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Помимо красивого вида на водопаде есть и развлечения — экстремальный спуск по веревке. Устроено это так: сначала на тебя надевают экипировку, потом проходишь краткий инструктаж и вперед — в пропасть! Упустить такой шанс ведущая тревел-шоу не могла.

— Там очень скользко. Одно неверное движение и можно очень больно удариться коленкой. Но главное препятствие — не скользкая почва под ногами, а мощные потоки воды, которые градом падают на лицо, — поделилась впечатлениями ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — Вода, которой я захлебывалась, мягко говоря, отвлекала от безумно потрясающего пейзажа. Но метр за метром, мало-помалу я вошла во вкус. Чувствовала себя Анджелиной Джоли в роли Лары Крофт, когда она такая вся крутая прыгала по скалам. Мокрый, скользкий, грязный, но прикольный опыт.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!