Ведущая Орла&Решки познакомилась с необычным мэром американского городка

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале узнала, как козлу удалось стать мэром города

На первый взгляд, небольшой техасский городок Лахитас ничем не примечателен. Но благодаря своему мэру он навсегда вошел в историю. Посудите сами: он целыми днями лентяйничает и пьет пиво, а еще он — козел. И это не метафора! В гости к мэру Лахитаса — Клэю Хенри — может прийти каждый. Главное — взять с собой угощение. Так и сделала ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Василиса Хвостова.

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— Однажды в местном баре один приезжий заявил, что станет мэром. В ответ услышал, что если всякие неместные козлы могут претендовать на позицию мэра, то и местный козел тоже сможет. Ведь он тоже пьет пиво! В итоге на ближайших выборах этот козел и победил, — рассказала ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — С тех пор в Лахитас в мэры города выбирают только козлов. Главная обязанность местного мэра — развлекать туристов, распивая свой любимый напиток. То есть, пиво.

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Первым мэром-козлом Лахитаса стал Клэй Хенри-старший, который славился на весь Техас своей страстью к пиву. В 1992 году его убил собственный сын — это произошло в драке за самку. После трагедии почетный пост занял Клэй Хенри-младший, затем власть перешла к Клэю Хенри Третьему. Его судьба тоже была непростой — однажды местный житель кастрировал козла за то, что тот… выпил его пиво! И хотя мэр пошел на поправку, его здоровье серьезно пошатнулось.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!