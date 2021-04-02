Ведущий «Орла&Решки» побывал в мировой столице убийств

Антон Зайцев ехал посмотреть на чудо света — пустыню Чиуауа — а попал в одно из опаснейших мест на планете

Сьюдад-Хуарес — мировая столица убийств, пристанище банд и наркокартелей. А еще именно в этом городе расположена одна из самых больших пустынь в мире — Чиуауа, которую посетил ведущий тревел-шоу «Орел&Решка» (Новый канал) Антон Зайцев.

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В 2009 году Сьюдад-Хуарес стал самым криминогенным городом мира — за год от насильственной смерти там скончались почти три тысячи человек!

— Говорят, ежедневно здесь в потасовках погибают около 15 человек. Еще говорят, что именно через этот город в США попадает больше всего наркотиков, — рассказал Антон Зайцев.

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Массовые похищения и убийства — дело рук картелей, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками. И не только. Весь мир шокировали убийства женщин в Сьюдад-Хуаресе — до настоящего времени за эти преступления осуждены лишь единицы.

— В 90-х годах прошлого столетия в Сьюдад-Хуарес было убито около 400 женщин. Следствие доказало, что перед исчезновением все они садились в автобус — власти задержали несколько водителей автобусов, но вину признал только один, — шокировал ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. — Тела некоторых жертв были найдены прямо посреди пустыни! Все они работали на американо-мексиканских предприятиях вдоль границы. По одной из версий, эти массовые убийства — расплата безработных мужчин, недовольных тем, что женщины якобы отбирают у них работу.

Какие приключения ждут Антона в мировой столице убийств, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Чудеса света» уже в эту субботу, 3 апреля, в 10:00 на Новом канале!