«Казалось, что потеряю сознание»: ведущая «Орла&Решки» спустилась с 70-метровой дамбы

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале решилась на экстремальное развлечение в мексиканском городе Монтеррей

Монтеррей расположен в очень интересном месте — с трех сторон его окружают высокие горы, а территория города находится в зоне ураганов. Иногда за сутки здесь выпадает две годовые нормы осадков — тогда реки выходят из берегов, и вода сносит дома, машины и забирает жизни людей. Сто лет назад из-за стихии погибло пять тысяч человек! В последний раз большой ураган Алекс накрыл Монтеррей в 2010 году — тогда погибло 15 человек. Чтобы остановить большую воду, вокруг города построили дамбы.

Ведущий «Орла&Решки» взобрался на гору на быке

На одной из них — дамбе Ромпепикос — побывала ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Василиса Хвостова. Кроме практической цели, дамба служит как место для развлечения — за 180 долларов с нее можно спуститься по отвесной 70-метровой стене. На это без раздумий решилась и Василиса.

Били травами: ведущий «Орла&Решки» сходил в баню с индейскими шаманами

Сделать шаг в пустоту девушке было очень страшно. Но уже после первых минут спуска ведущая «Орла&Решки» вошла во вкус и начала ловить кайф от происходящего. Правда, длилось это недолго.

— На середине пути снаряжение стало сильно давить. До такой степени, что в какой-то момент показалось, что я вот-вот потеряю сознание, — призналась ведущая «Орла&Решки» на Новом канале. — Оказалось, в самом начале я слишком торопила инструкторов, поэтому они не смогли хорошенько проверить, на мне ли все ремни. Но вариантов не было — пришлось спускаться дальше, несмотря на боль.

Какие еще приключения ждали Василису Хвостову в Монтеррее, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Чудеса света»:

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!