Ведущий «Орла&Решки» взобрался на гору на быке

Как-то Антон Зайцев покорял вершину на осле, теперь пришла очередь крупного рогатого скота

Кажется, ведущие тревел-шоу «Орел&Решка», которое показывает Новый канал, покорили уже все вершины нашей планеты. Но все равно каждый раз находятся новые горы, на которые смело взбираются путешественники.

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В этот раз ведущие «Чудес света» Антон Зайцев и Василиса Хвостова покорили вершины мексиканского города Монтеррей. И если Василиса поднималась на гору своим ходом, то Антона вез… бык! Во время съемок проекта в Эквадоре парень отправился на вершину на ослике, с которого случайно упал, но в этот раз обошлось без казусов.

— Меня не покидало ощущение, что я еду верхом на большой плюшевой игрушке — настолько это милое животное. Никогда бы не подумал, что назову быка милым! — поделился впечатлениями ведущий «Орла&Решки» на Новом канале.

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Хотя до вершины можно добраться пешком, местные катают туристов на своих четырехкопытных, зарабатывая деньги. Например, поездка на быке обошлась Антону в 24 доллара. Проделать тот же путь на коне будет дороже.

— Подниматься на гору на быке — очень медленно. Но в этой неторопливости животного есть огромный плюс — можно хорошенько рассмотреть красоту вокруг! — подчеркнул Антон Зайцев.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!