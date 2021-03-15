Тысячи глаз: ведущие «Орла&Решки» попали в логово опасных кайманов

Василиса Хвостова и Антон Зайцев из тревел-реалити, которое показывает Новый канал, отправились на сафари по самому большому болоту на планете

Пантанал — одна из крупнейших заболоченных территорий на Земле. Она растянулась сразу на три страны — Бразилию, Боливию и Парагвай. Здесь буйствует зелень, бегают дикие животные и парят уникальные птицы. Некоторых из них удалось увидеть ведущим тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, — Василисе Хвостовой и Антону Зайцеву. Они отправились в ночной сафари-тур.

— Ночью на сафари можно встретить тапиров, пауков, пум, ягуаров — они не спят, а выходят на охоту. Здесь и майконг — саванная лисица, охотится на крабов (ее еще называют лисой-крабоедом). И исполинский козодой — хищник, который ночью добывает себе еду, а днем сидит на ветке неподвижно до наступления темноты. И пантанальский монстр — вид тарантула, — поделился впечатлениями Антон Зайцев.

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Но больше всего ведущих поразили кайманы — крокодилы, похожие на аллигаторов, только размером поменьше. Ночью они лежат в реке, сверкая своими глазами — кажется, будто болото освещают тысячи маленьких фонариков.

— Все привыкли, что кайманы — неприятные рептилии, но ночью происходит какое-то волшебство и они превращаются в реку тысячи огней. Если вбежать в воду, они разбегутся, но если кто-то будет очень голоден, то может броситься на человека. Правда, обычно они выходят на охоту за рыбой, улитками и змеями, — отметила ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале Василиса Хвостова. — Кайманы на протяжении многих лет были мишенью браконьеров из-за своей черной шкуры и вкусного мяса. Вид признали вымирающим и занесли в Красную книгу. Сейчас в Пантанале их пытаются охранять и повышать численность — здесь их уже более 10 миллионов!

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!