Ведущая Орла&Решки спустилась в пещеру глубиной в 72 метра

Ведущие тревел-шоу, которое показывает Новый канал, изучили Пантанал — самое большое болото нашей планеты и его окрестности

Чудесами света могут быть не только пирамиды и средневековые замки, но и… болото. По крайней мере, если речь идет о Пантанале — самом большом болоте на Земле. Именно туда отправились ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал. В водоеме можно найти огромное количество экзотических животных, но не менее интересными оказались и его окрестности.

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Бездна Аньюмас — красивая пещера, которая находится на глубине 72 м (а это, на минуточку, высота 26-этажки!). Единственный вход туда — спуск по веревке.

— Со мной случилась истерика еще до спуска в пещеру — руки дрожали, хотелось плакать. Там так глубоко! Это было кошмарно, — рассказала ведущая «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале Василиса Хвостова. — Но в первые минуты стало ясно, что ничего страшного в спуске нет. Как будто спокойно спускаешься вниз на лифте. Я боялась, что настигнет клаустрофобия, но на самом деле, там огромное пространство — не страшно.

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Этой пещере 15 миллионов лет, но ее обнаружили лишь полвека назад — тогда горели леса, и почва в этом месте просела и обрушилась. Спустившись под землю, ученые, которые вели исследования, увидели не только пещеру, но и огромное озеро — его образовали подземные воды. По нему можно прокатиться на лодке вместе с гидом.

— Когда я смотрела на сталактиты и сталагмиты, не могла поверить, что всю эту красоту сотворила природа — создавалось впечатление, что к этому приложилась рука художника. Здесь настолько фантастические стены, что они похожи и на оргАн, и на большие шишки, и на силуэты людей, — поделилась впечатлениями Василиса. — Еще красивее пещера становится в полдень, когда свет снаружи попадает в нее под прямым углом.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!