«Второй раз бы смотреть не стал»: ведущий «Орла&Решки» попал на жестокую игру с быками

Антон Зайцев посетил бразильскую версию корриды — игру с быком под названием вакейджада

Посетив Белую пустыню в Бразилии, ведущий «Орла&Решки» — тревел-проекта, который показывает Новый канал — Антон Зайцев отправился на поиски приключений. И нашел их в одной из деревень.

— Вакейджада — местная игра с быком. Для нее готовят специальное поле, приводят десятки быков и лошадей, а игроки надевают лучшие наряды. Чтобы победить, наезднику на коне нужно повалить быка между специальных линий, — рассказал ведущий «Орла&Решки» на Новом канале.

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Впечатления у Антона остались далеко не самые приятные — хотя местные жители и без ума от этого «развлечения», оно очень жестокое по отношению к животным.

— По этой причине несколько лет назад вакейджаду даже пытались запретить. Но запрет отменили, потому что эту игру любят здесь наравне с футболом, — добавил Антон Зайцев. — Раз в год в Бразилии проходит чемпионат по вакейджаде, на котором можно выиграть нехилую сумму — 10 тысяч долларов! Ради таких денег местные жители готовы калечить и себя, и быков, и лошадей. Но я бы на это второй раз смотреть не стал.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!