Несмотря на горную болезнь: ведущая «Орла&Решки» забралась на действующий вулкан

Команда самого популярного украинского тревел-шоу, которое показывает Новый канал, в очередной раз доказала свое бесстрашие

Карантин — не помеха новому сезону «Орла&Решки. Чудеса света», время которого пришло! Первый же выпуск сезона ведущие Антон Зайцев и Василиса Хвостова открыли экстремальным путешествием по дороге вулканов в Эквадоре. Василиса даже поднялась на второй по высоте вулкан страны — Котопахи.

— Это действующий вулкан, его извержения уничтожили сотни километров плодородной земли и были причиной гибели тысячи людей, — рассказала ведущая «Орла&Решки». — Поэтому вдоль дороги к вулкану поставили незаметные, но очень громкие сирены. Они предупреждают людей о его активности. Кстати, это один из самых популярных вулканов среди туристов — его посещают около 400 тысяч человек в год!

Ведущий «Орла&Решки» пил кровь в африканском племени

Подъем на Котопахи — своеобразное паломничество для эквадорцев, на которое они собираются целыми семьями, берут с собой даже детей. При этом дорога на вулкан далеко не простая, неподготовленным людям приходится бороться с горной болезнью — вершина Котопахи находится на высоте 4864 метра!

Ведущая «Орла&Решки» поцеловалась с жирафом

Большинство процессов в нашем организме происходят благодаря кислороду, а при подъеме на высоту его количество в воздухе уменьшается. Первый признак горной болезни — головокружение. Второй — повышенное давление. Третий тревожный звоночек — спутанность сознания и внезапная эйфория.

— Делаешь пару шагов, и хочется остановится, сделать глубокий вдох. Чувствуется ужасная усталость, кружится голова. Каждый шаг дается с трудом, глаза будто вылезают из орбит, а сердце так стучит в груди, что его можно услышать! — поделилась впечатлениями Василиса. — Во время подъема некоторые участники моей группы начали выходить из строя, гид помогал им делать дыхательные упражнения, чтобы было легче. К таким приключениям нужно готовиться как морально, так и физически.

Смотрите всей семьей свежие выпуски тревел-проекта «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 11:00 на Новом канале!