Ведущий «Орла&Решки» пил кровь в африканском племени

Тревел-шоу, которое показывает Новый канал, продолжает открывать миру необычные традиции разных народов. На этот раз очередь дошла до кенийского племени Самбуру

Чтобы встретить большую африканскую пятерку (слона, носорога, леопарда, льва, буйвола) ведущий «Орла&Решки» на Новом канале Антон Зайцев, которому досталась безлимитная золотая карта, отправился на VIP-сафари в заповедник Самбуру. За два дня он успел не только пожить в саванне и посмотреть на экзотических животных, но и познакомиться с местным племенем Самбуру.

Ведущая «Орла&Решки» поцеловалась с жирафом

Самбуру — племя кочевников, которые выживают в засушливой саванне, разводя коз и коров. Когда стада съедают всю траву в округе, племя перебирается в другое место. А еще у них есть странная привычка: они пьют по два литра крови козы в день!

— На первый взгляд это может показаться слишком жестоким, но у всего есть объяснение. Раньше у племени никогда не было мяса — они не могли себе позволить убить козу. Поэтому ей пробивали жилу стрелой, собирали кровь, потом рану закрывали навозом и коза спокойно шла по своим делам дальше, — рассказал ведущий «Орла&Решки» на Новом канале.

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Всю процедуру повторили на глазах у Антона, но это его не отпугнуло. Даже наоборот, любопытство взяло верх: он не стал отказываться от угощения и выпил кровь козы за компанию с местными жителями. А после — пошутил: «Ну что, теперь я воин?»

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!