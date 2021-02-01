Нестандартная Турция: топ-5 малоизвестных локаций, которые поразят туристов

Ведущие «Орла&Решки» на Новом канале объездили юго-восток Турции и обнаружили места, которые поражают своей историей

Увидеть восточный колорит и почувствовать себя в сказке «Тысяча и одна ночь» можно не только в Стамбуле, но и в древнем турецком городе Мардин и его окрестностях. Именно их показали Настя Ивлеева и Юлия Коваль в свежем выпуске «Орла&Решки. Девчата» на Новом канале.

Мардин

Когда и кем был основан Мардин, неизвестно. Но ученые предполагают, что городу более пяти тысяч лет. Он был основан как крепость на самой вершине горы — бОльшая часть города по сей день и стоит на горе. При этом Мардин непопулярен не только среди туристов, но и среди местных жителей.

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Узкие улочки, похожие на каменные лабиринты, восточный колорит, ослы и лошади вперемешку с автомобилями, бесконечные мечети и храмы — описывать Мардин можно очень долго, но лучше, конечно же, хотя бы один раз увидеть. Так как здесь запрещено строить современные здания и вообще что-то менять, город буквально пахнет историей — такой себе музей под открытым небом.

Дара

Вокруг Мардина полно древних древностей, одна из которых — город Дара. Это древнеримский город, который процветал полторы тысячи лет назад, а со временем был заброшен и забыт. Пока что археологи раскопали лишь 10% древнего города. Среди обнаруженных исторических объектов — части городской стены, 25-метровое водохранилище, скальные гробницы, церкви и хозяйственные помещения. При чем водохранилище нашли совершенно случайно. Когда один из домов начал вымываться, люди случайно обнаружили под ним руины древнего города.

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— Представляете, вы сидите дома, пьете чай с печеньками, играете в шахматы, а у вас под домом — целая история! — восхитилась ведущая «Орла&Решки» на Новом канале Настя Ивлеева. —Водохранилище напоминает храм или замок из какого-то фэнтези. И что немаловажно: туристы могут посещать здания в Даре абсолютно бесплатно!

Мост Ниссиби

Этот мост проходит через легендарную реку Евфрат, которую называют прародиной человечества, ведь именно на ее берегах возникла Мессопотамия — первая известная цивилизация на земле. Согласно легендам, свои воды она берет в Эдемском саду, на ее дне лежат многочисленные сокровища, а если река высохнет, наступит конец света.

Шафрановый монастырь

Дейрулзафаран или Шафрановый монастырь — один из старейших монастырей в мире. Называется он так из-за шафрана, который раньше обильно рос вокруг монастыря. По легенде, монастырь основал ученик Иисуса Христа — апостол Петр. Входной билет стоит 1,34 доллара, находится храм в пяти километрах от Мардина.

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— В стенах покоятся мощи святых патриархов и митрополитов монастыря. На одной из стен есть вмятины от человеческих пальцев. Это — молитвенная стена, сюда люди прикладывают руки и загадывают желания. Говорят, все, о чем здесь попросишь, сбудется, — отметила Ивлеева.

Заброшенные деревни вокруг Мардина

В окрестностях Мардина — десятки заброшенных деревень с низкими разрушенными каменными домами, в которых сотни лет назад бурлила жизнь, а сегодня там не встретишь ни души. Многие из них уже не имеют названий и даже не указываются на современных картах. Но в этой особой атмосфере и есть главная прелесть таких мест.

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