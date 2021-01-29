Пьют кровь и бьют женщин: Ведущий «Орла&Решки» посетил племена в Эфиопии

Племена там – настоящее чудо света, ведь от их образа жизни волосы встают дыбом

Эфиопия – экзотическая африканская страна. Там до сих пор существует целых 56 различных племен, в образ жизни которых сложно поверить. Ведущий легендарного тревела «Орел&Решка» (Новый канал) Антон Зайцев посетил самые загадочные из них. Племена живут в области народов южной Эфиопии, говорят на разных языках и имеют собственные обычаи, от которых кровь стынет в жилах.

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Племя Каро

Это первое племя, куда везут богатого туриста. Их численность – 1500 человек. Особенности – разрисовывают свои тела белой глиной и прокалывают гвоздями.

– Каро разрисовывают тела для красоты. У каждого из них – свой особый узор, – рассказывает Антон. – Мужчины украшают все тело, а женщины – только лицо. Это племя ходит голым. Из одежды они имеют только тканевую повязку на бедрах. На шее мужчины носят бусы. Это символ того, что они убили крупную дичь. В одной руке у каро – палка для церемониальных танцев, а в другой – особая табуретка, которая может служить и как стул для сидения, и как подушка для лежания. Кроме бодиарта, эти люди любят пирсинг. Представляете, они для красоты пробивают себе дырки под нижней губой и вставляют туда перья. А у женщин – не перья, а просто гвозди.

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Племя Хамер

Далее на очереди – гораздо более многочисленное и бесстрашное племя. Их аж 50 тысяч человек. Особенности – бегают по спинам быков, мажутся коровьим пометом и бьют женщин розгами.

– Мне нереально повезло, ведь я попал в племя в самый разгар церемонии посвящения парня в мужчины. Это такое предсвадебное действо, – говорит ведущий. – Парень должен доказать, что готов стать мужем, пробежав четыре раза по спинам разъяренных быков и не упав. Женщины в это время танцуют, дуют в медные рога и восхваляют духов-покровителей племени. Замужние женщины-хамер мажутся ярко-оранжевой глиной и делают прическу «гоща» – косички, обмазанные глиной. На шее носят тяжеленный железный хомут, который служит обручальным кольцом. А еще во время праздников в племени Хамер можно увидеть дикое действо. Молодые люди бьют женщин розгами до крови. И это не какое-то издевательство, а праздничный ритуал, о котором просят сами женщины. И самое интересное, что в этом племени от количества шрамов на теле зависит привлекательность женщины.

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Племя Мурси

В дорогом туристическом туре есть возможность посетить самое агрессивное и воинственное племя Эфиопии. Численность – 7500 человек. Особенности – вставляют в губы блюдца и пьют теплую коровью кровь.

– В деревню племени Мурси туристу нельзя просто приехать и пойти гулять. Сначала нужно получить разрешение у вождя, – рассказывает ведущий. – Зайдя в поселение Мурси я почувствовал себя, словно перенесся на две-три тысячи лет назад. Они не знают, сколько им лет, не умеют читать и писать, никогда не чистили зубы зубной пастой и никогда не сидели на унитазе. От жителей племени очень пахнет, и они ходят, облепленные мухами. У женщин можно увидеть большую дыру в нижней губе, ведь, по традиции, они носят там маленькую тарелочку, как украшение. Чем больше у девушки тарелка, тем красивее она считается. Мужчины племени имеют традицию добывать и употреблять напиток силы – теплую кровь коров. Это зрелище не для слабонервных.

Эти три племени – далеко не все, что ждет вас в новом выпуске «Орел&Решка. Чудеса света» из Эфиопии. Ведущие посетят еще несколько поселений с их шокирующими традициями. Василиса Хвостова поплавает за пару метров от опасных крокодилов, а Антон Зайцев покажет, где же в этой, казалось бы, нецивилизованной стране можно переночевать богатом туристу. Смотрите одно из самых ярких и эксклюзивных путешествий сезона в субботу в 10:00 на Новом канале.