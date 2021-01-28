ТОП-15 образов для идеального Insta-фото из путешествия

Лови «модные шпаргалки», которые сделают твои социальные сети привлекательными!

Уже не секрет, что «Орел &. Решка. Чудеса света» и «Орел &. Решка. Девчата» на Новом канале подошли к концу. Но не спеши расстраиваться. Команда легендарного тревел-проекта подготовила невероятный сюрприз! Тебя ждут целых четыре спецвыпуска «уходящих» сезонов, а это – несколько часов чистого эксклюзива. Ты увидишь все, что осталось за кадром!

Запоминай: «Орел &. Решка. Чудеса света. Неизданное» запремьерится 30 января, а «Орел &. Решка. Девчата. Неизданное» – 13 февраля. Ты не можешь это пропустить! А пока ждешь новые выпуски любимого тревел-шоу, предлагаем на примере его ведущих узнать, какие наряды лучше выбирать для идеального Instagram-фото из путешествия.

Настя Ивлеева, ведущая «Орел &. Решка. Девчата»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Антон Зайцев, ведущий «Орел &. Решка. Чудеса света»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН ЗАЙЦЕВ (@anton_zaytsev6)

Юлия Коваль, ведущая «Орел &. Решка. Девчата»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ КОВАЛЬ (@koval_now)

Василиса Хвостова, ведущая «Орел &. Решка. Чудеса света»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василиса Хвостова (@vasilisa_khvost_chakakboom)

Премьера «Орел &. Решка. Чудеса света. Неизданное» — 30 января в 10:00, «Орел &. Решка. Девчата. Неизданное» — 6 февраля в 10:00 на Новом канале. Не пропусти!