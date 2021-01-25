Ведущая Орла&Решки нашла в Турции уникальное кладбище

Команда тревел-проекта, который выходит на Новом канале, открыла неизведанные части восточной страны — древние, впечатляющие и даже немного пугающие

Если Турция для вас — это Стамбул и курорты с all inclusive, наверняка удивит давний город Мардин. Недавно его посетили ведущие тревел-проекта «Орел&Решка. Девчата» на Новом канале — Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Мардин — это город, которому более пяти тысяч лет, расположенный на скалистой местности. При виде архитектуры этого древнего места буквально захватывает дух, хотя не менее впечатляют и окрестности Мардина.

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Дара — заброшенный город, который являлся одним из самых важных центров Месопотамии. Раскопки здесь начались не так давно — в 1986 году. Пока археологи раскопали только 10% территории, но уже нашли немало интересных локаций. Например, огромный некрополь — комплекс погребений из искусственных пещер, которые использовались в качестве могил.

— В боковых отверстиях раньше хоронили каких-то знатных персонажей. Когда тело истлевало, и от него оставались только кости, местные выбрасывали их в яму. Считалось, что душа вылетала вверх через отверстие, и кости больше не имели никакой ценности, — объяснила ведущая «Орла&Решки. Девчата» на Новом канале Настя Ивлеева. — А в отверстиях хоронили новые и новые тела.

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Место, без сомнений, атмосферное. Особенно если учесть, что там до сих пор лежат человеческие останки.

— Впервые такое вижу! Это не музей, где все кости сцеплены какими-то проволочками и гвоздиками, это когда-то живший здесь человек, — впечатлилась Ивлеева. — А если посмотреть вниз, вообще можно с ума сойти! Там все в костях, абсолютно все! Их тут тысячи. Уникальное место.

Смотрите вместе со всей семьей выпуск «Орла&Решки. Девчата» из Мардина в субботу, 30 января, с 10:00 на Новом канале!