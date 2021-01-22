Спецвыпуски Орел &. Решка. Неизданное – на Новом канале

Еще больше шуток! Еще больше историй! Еще больше «Орла и Решки»!

В сентябре 2020 года Новый канал вместе с любимыми зрителями отправился в большое телевизионное путешествие по миру. В эфир зашли сразу два сезона легендарного украинского тревел-шоу — «Орел &. Решка. Чудеса света» и «Орел &. Решка. Девчата». Правила проекта остались неизменными: один из ведущих должен прожить уик-энд на 100 долларов, а второй получает безлимитную золотую карточку. В начале путешествия они подбрасывают монетку, которая и решает их судьбу.

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На протяжении нескольких месяцев украинцы путешествовали по миру вместе со звездными ведущими – Антоном Зайцевым и Василисой Хвостовой, Настей Ивлеевой и Юлией Коваль. Каждую субботу они отправлялись в «неизведанные дали», где их ждали захватывающие, а порой леденящие душу приключения. Но все хорошее рано или поздно заканчивается…

Да-да-да, «Орел &. Решка. Чудеса света» и «Орел &. Решка. Девчата» подошли к концу. Но это не значит, что команде тревел-проекта больше нечем удивлять зрителей! С 30 января по 13 февраля Новый канал покажет четыре спецвыпуска «уходящих» сезонов. Каждый из них — это 45 минут чистого эксклюзива!

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Зрители увидят все, что не попало в монтаж официальных версий программы. Все, что осталось за кадром или было вырезано цензурой. Еще больше шуток! Еще больше историй! Еще больше «Орла и Решки»!

Премьера «Орел &. Решка. Чудеса света. Неизданное» — 30 января в 10:00, «Орел &. Решка. Девчата. Неизданное» — 6 февраля в 10:00 на Новом канале. Не пропусти!